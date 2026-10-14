फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pauri News ›   Diwan to set up a poultry unit with 5,000 parent stock birds.

Pauri News: पांच हजार पैरेंट स्टॉक की कुक्कुट इकाई लगाएंगे दीवान

Wed, 14 Oct 2026 06:07 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी Updated Wed, 14 Oct 2026 06:07 PM IST
विज्ञापन
Diwan to set up a poultry unit with 5,000 parent stock birds.
पौड़ी। विकासखंड थलीसैंण के बंगाली गांव निवासी युवा दीवान सिंह ने कुक्कुट पालन को रोजगार का जरिया बनाकर गांव में ही अपनी आजीविका मजबूत की है। वर्ष 2020 में शुरू किए गए रोजगार को अब गति मिलने लगी है। वर्तमान में कुक्कुट पालन से उन्हें करीब 70 हजार रुपये प्रतिमाह की आय हो रही है। अब वे पांच हजार पैरेंट स्टॉक की कुक्कुट इकाई स्थापित करने की तैयारी कर रहे हैं।
विज्ञापन

दीवान सिंह का कहना है कि कुक्कुट पालन को व्यावसायिक स्तर पर विकसित करने के लिए पशुपालन विभाग की योजना के तहत उनकी इकाई के लिए शासन से 1.40 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत हुई है। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. विशाल शर्मा ने बताया कि कुक्कुट पालन ग्रामीण क्षेत्रों में आय का अच्छा माध्यम बन सकता है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed