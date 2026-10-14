Pauri News: नवरात्र में शुरू नहीं हो सका बस का संचालन

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श्रीनगर। नगर निगम क्षेत्र में नवरात्र से बस का संचालन शुरू होने की उम्मीद थी लेकिन पीपीपी प्रणाली पर बस चलाने के लिए ठेकेदार नहीं मिलने से योजना अटक गई है। दो बार टेंडर निरस्त होने के बाद अब नगर निगम ने तीसरी बार टेंडर प्रक्रिया शुरू की। ऐसे में करीब आठ साल से सार्वजनिक परिवहन की सुविधा का इंतजार कर रहे शहरवासियों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। मेयर आरती भंडारी ने बताया कि पीपीपी प्रणाली पर संचालन के लिए ठेकेदार नहीं मिलने से बस सेवा शुरू नहीं हो पाई है। दो बार टेंडर निरस्त होने के बाद अब तीसरी बार टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है। प्रयास है कि जल्द प्रक्रिया पूरी कर शहर में बस का संचालन शुरू कराया जाए। संवाद