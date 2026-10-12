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Pauri News: बारिश के बीच रामलीला के 127वें मंचन का शुभारंभ

Mon, 12 Oct 2026 07:17 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी Updated Mon, 12 Oct 2026 07:17 PM IST
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127th staging of Ramlila kicks off amidst rain
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संवाद न्यूज एजेंसी
श्रीनगर। आदर्श रामलीला समिति की ओर से रामलीला के 127वें मंचन का रविवार रात को कमलेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में शुभारंभ हुआ। बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में दर्शक रामलीला देखने पहुंचे। पहले दिन कैलाश लीला, राम जन्म, ताड़का वध, मारीच तारण और सुबाहु वध के प्रसंगों का मंचन किया गया।

मेयर आरती भंडारी ने शिव-पार्वती की स्तुति कर रामलीला का शुभारंभ किया। भगवान श्रीराम की आरती के साथ पहले दिन की लीला संपन्न हुई। वसुधा और प्रिया की जोड़ी ने गीतों की प्रस्तुति से भक्तिमय माहौल बनाया। राम की भूमिका अभिषेक रावत, लक्ष्मण की पवन जोशी, शिव की हरीश पुरी, पार्वती की आरुषि डोभाल और रावण की विजय मोहन उनियाल निभा रहे हैं। संगीत निर्देशन वीरेंद्र रतूड़ी कर रहे हैं। समिति के अध्यक्ष देवेंद्र मणि मिश्रा सहित पदाधिकारी और सदस्य आयोजन में जुटे हैं। संवाद
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