फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Youth's self-confidence evident in writing and speeches.

Nainital News: लेखन और भाषण में दिखा युवाओं का आत्मविश्वास

Wed, 14 Oct 2026 01:32 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Wed, 14 Oct 2026 01:32 AM IST
विज्ञापन
Youth's self-confidence evident in writing and speeches.
हल्द्वानी। एमबीपीजी कॉलेज के अंग्रेजी विभाग में निबंध लेखन और भाषण प्रतियोगिता हुई। इसमें 50 से अधिक विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का मकसद छात्रों के संवाद कौशल, रचनात्मक सोच, लेखन क्षमता और मंच पर विचार रखने की कला को निखारना था।
विज्ञापन

प्रतियोगिता के लिए तीन विषय तय किए गए थे जिनमें केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से संचालित विकास संबंधी पहल, विकसित भारत @ 2047 : मेरी परिकल्पना और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका रहे। प्रतिभागियों ने ज्ञान, रचनात्मकता, आत्मविश्वास का शानदार प्रदर्शन किया। मंच संचालन डॉ. महेश त्रिपाठी ने किया। अंत में प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed