Nainital News: लेखन और भाषण में दिखा युवाओं का आत्मविश्वास

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प्रतियोगिता के लिए तीन विषय तय किए गए थे जिनमें केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से संचालित विकास संबंधी पहल, विकसित भारत @ 2047 : मेरी परिकल्पना और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका रहे। प्रतिभागियों ने ज्ञान, रचनात्मकता, आत्मविश्वास का शानदार प्रदर्शन किया। मंच संचालन डॉ. महेश त्रिपाठी ने किया। अंत में प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। विज्ञापन

प्रतियोगिता के लिए तीन विषय तय किए गए थे जिनमें केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से संचालित विकास संबंधी पहल, विकसित भारत2047 : मेरी परिकल्पना और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका रहे। प्रतिभागियों ने ज्ञान, रचनात्मकता, आत्मविश्वास का शानदार प्रदर्शन किया। मंच संचालन डॉ. महेश त्रिपाठी ने किया। अंत में प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।

हल्द्वानी। एमबीपीजी कॉलेज के अंग्रेजी विभाग में निबंध लेखन और भाषण प्रतियोगिता हुई। इसमें 50 से अधिक विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का मकसद छात्रों के संवाद कौशल, रचनात्मक सोच, लेखन क्षमता और मंच पर विचार रखने की कला को निखारना था।