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Nainital News: प्रतियोगिताओं के विजेताओं को किया पुरस्कृत

Mon, 19 Oct 2026 12:38 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Mon, 19 Oct 2026 12:38 AM IST
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Winners of the competitions were awarded.
किच्छा। डिग्री कालेज में सेवा संकल्प अभियान के तहत हुईं प्रतियोगिताओं के विजेताओं को उच्च शिक्षा निदेशालय के उप निदेशक डॉ. राजेन्द्र सिंह भाकुनी ने प्रमाणपत्र दिए। कार्यक्रम में प्रतिभागी रुचि जोशी, लवप्रीत, नेहा शर्मा, नेहा, सुमित, प्रेम कुमार सागर, आमिर, अनिशा असवाल, फरजान, रजीना फातिमा,संगीता आदि को पुरस्कृत किया गया। प्राचार्य राजीव रतन, डाॅ. प्रकाश भटट ने प्रतियोगिताओं के उद्देश्यों एवं महाविद्यालय में आयोजित विभिन्न रचनात्मक और शैक्षिक गतिविधियों की महत्ता की जानकारी दी। छात्र संघ अध्यक्ष आमिर ने उपनिदेशक को ज्ञापन देकर महाविद्यालय में सुविधाओं का विस्तार करने का अनुरोध किया। संवाद
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