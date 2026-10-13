Nainital News: काहे बोले ना संभारी, रे क्षत्रिय..

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रविवार की रात तल्लीताल, मल्लीताल, सूखाताल और शेर का डांडा में कड़ाके की ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में रामलीला मंचन देखने के लिए दर्शक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जय श्रीराम के जयघोष से माहौल राममय बना दिया।मल्लीताल में राम सेवक सभा की ओर से आयोजित लीला में श्रीराम-लक्ष्मण पुष्पवाटिका गमन दृश्य का मंचन किया गया। श्रीराम के मधुर गीत ''कैसी खिली फुलवारियां...'' और राजा जनक की वेदना पर लक्ष्मण के क्रोधावेश वाले गीत ''कही जनक जस अनुचित वाणी...'' पर दर्शकों ने खूब तालियां बजाईं। यहां अध्यक्ष मनोज साह के नेतृत्व में रामलीला की जा रही है।वहीं, तल्लीताल की रामलीला में परशुराम-लक्ष्मण संवाद आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा। लक्ष्मण ने जब ''स्वामी जी किस नादान को धमकाने आए...'' गाकर ठिठोली की, तो परशुराम ने ''काहे बोले ना संभारी, रे क्षत्रिय...'' से अपना प्रचंड क्रोध प्रकट किया।इनके अलावा शेर का डांडा की रामलीला में श्रीराम जन्म और ताड़का वध की लीला दिखाई गई, जबकि सूखाताल में भी धनुष यज्ञ का मंचन किया गया। सूखाताल में अध्यक्ष गोपाल रावत के नेतृत्व में रामलीला की जा रही है।बेतालघाट की लीला में महिला कलाकारों ने किया मंचनभीमताल/भवाली/गरमपानी (नैनीताल)। आदर्श रामलीला कमेटी भवाली में रामलीला मंचन का शुभारंभ पालिकाध्यक्ष पंकज आर्य ने किया। पहले दिन श्रीराम जन्म, ताड़का वध, मारीच और सुबाहु वध, माता सीता का सखियों के साथ पुष्प वाटिका में भ्रमण और माता गौरी का मंचन किया गया। इस दौरान अध्यक्ष बालम सिंह मेहरा, राजेंद्र प्रसाद कपिल, हरिशंकर कांडपाल, पवन भाकुनी, महेश जोशी आदि रहे।गरमपानी बाजार में रामलीला सेवा समिति की ओर से आयोजित रामलीला में नारद मोह आदि का मंचन हुआ। बेतालघाट में श्रीराम के जन्म का मंचन हुआ। श्रीराम की भूमिका में तनिष्का जोशी, लक्ष्मण की भूमिका में दीक्षा पांडे, भरत की भूमिका में सृष्टि तिवारी, शत्रुघ्न की भूमिका में भूमिका जोशी ने सुंदर मंचन किया।इस दौरान कमेटी अध्यक्ष विपिन चंद्र रिखाड़ी आदि मौजूद रहे। इधर भीमताल की आदर्श रामलीला कमेटी डाकबंगला में रामलीला मंचन का शुभारंभ चेयरमैन सीमा टम्टा, सभासद रामपाल सिंह गंगोला, शिप्रा जोशी, डीके डालाकोटी ने किया।