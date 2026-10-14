Nainital News: सोलर लाइटों से जगमगाएंगे गांव और शहर

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भीमताल (नैनीताल)। सीडीओ अरविंद कुमार पांडेय ने मंगलवार को विकास भवन सभागार में जिले के बैंक अधिकारियों के साथ सीएसआर फंड के तहत सौंदर्यीकरण और सोलर लाइटें लगाने के संबंध में बैठक की। सीडीओ ने कनेरा बैंक और यूनियन बैंक को जिले के चौराहों के सौंदर्यीकरण के लिए लेआउट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। पंजाब नेशनल बैंक, आईडीबीआई बैंक और अन्य बैंक के प्रतिनिधियों को सोलर लाइटें 31 अक्तूबर तक लगाने के निर्देश दिए। एसबीआई नैनीताल ने 200 सोलर लाइटें लगाने का आश्वासन दिया। सीएसआर फंड के तहत ग्राम पंचायतों और नगर क्षेत्र में सोलर लाइटें लगाई जाएंगी। इस दौरान सहायक परियोजना निदेशक चंद्रा फर्त्याल आदि मौजूद रहे।