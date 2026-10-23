फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Two labourers died after being buried under debris in Bhimtal

भीमताल: मेहरागांव में दीवार बनाते समय पहाड़ी से गिरा मलबा, दो मजदूरों की दबकर मौत; एक घायल

Fri, 23 Oct 2026 10:56 AM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: Heera Updated Fri, 23 Oct 2026 10:56 AM IST
सार

भीमताल के मेहरागांव में पहाड़ी से मलबा गिरने से दो मजदूरों की मौत हो गई। जबकि एक घायल है। 

विज्ञापन
Two labourers died after being buried under debris in Bhimtal
भीमताल में मलबे में दबने से दो मजदूरों की मौत - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

भीमताल के मेहरागांव स्थित धुलाई क्षेत्र में बृहस्पतिवार दोपहर तीन बजे दीवार बनाते समय पहाड़ी से भारी मलबा गिरने से दो मजदूरों की दबकर मौत हो गई और एक मजदूर घायल हो गया। मजदूरों के परिजनों ने ठेकेदारों पर घटना की सूचना तीन घंटे देरी से देने का आरोप लगाते हुए हंगामा काटा। घटना की सूचना पुलिस को भी शाम छह बजे दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर घायल को अस्पताल पहुंचाया। साथ ही ठेकेदार को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

विज्ञापन


विज्ञापन

पुलिस जानकारी के अनुसार, बृहस्पतिवार की शाम छह बजे मेहरागांव क्षेत्र में दीवार बनाने के दौरान पहाड़ी का मलबा गिरने से मजदूरों के मलबे में दबने की सूचना मिली। सूचना पर एसपी क्राइम डॉ. जगदीश चंद्र, नैनीताल पुलिस क्षेत्राधिकारी अंजना नेगी, भीमताल कोतवाल राजेश कुमार यादव और भवाली पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। साथ ही फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। भीमताल कोतवाल राजेश कुमार यादव ने बताया कि हादसे में गौरी देवी (38) पत्नी महेंद्र कुमार निवासी लालकुआं हाल निवासी निशौला भीमताल और हरीश थापा (18) पुत्र दीपक थापा निवासी नेपाल हाल निवासी निशौला की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही नेत्र सिंह निवासी नेपाल घायल हो गया। उन्होंने कहा कि घायल को भवाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उपचार के लिए भेजा गया। घटना के बाद से मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजनों ने कहा कि ठेकेदार ने शाम छह बजे फोन करने पर सूचना दी कि दो लोगों की मौत और एक घायल हो गया है। इसको लेकर परिजनों ने पुलिस अधिकारियों से कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

विज्ञापन
विज्ञापन

 

मेहरागांव क्षेत्र में एक कंस्ट्रक्शन साइट में पहाड़ी का मलबा गिरने से दो मजदूरों की मौत और एक मजदूर घायल हुआ है। प्रथम दृष्टया लापरवाही सामने आई है। पुलिस की ओर से ठेकेदार को हिरासत में लिया गया है और परिजनों की ओर से तहरीर मिलते ही पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। -डॉ. जगदीश चंद्र, एसपी क्राइम

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed