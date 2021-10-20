Nainital News: आंधी से पेड़ और बिजली के पोल धराशायी, दिक्कत बढ़ी

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पहाड़पानी (नैनीताल )। धारी ब्लॉक के नदगल गांव में शुक्रवार शाम आंधी तूफान से पेड़ों के साथ 11 हजार केवी की विद्युत लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना ऊर्जा निगम के कर्मचारियों को दी। फिलहाल विभाग ने अन्य स्थान से वैकल्पिक व्यवस्था कर बिजली सुचारु कर दी है। ग्रामीणों ने बताया कि शुक्रवार शाम करीब 7:30 बजे आंधी से घने जंगल में कई विशालकाय पेड़ टूटने गए थे जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धारी की ब्लॉक प्रमुख भावना ने विभागीय अधिकारियों को समस्याओं को हल करने के निर्देश दिए हैं।