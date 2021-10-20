फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Trees and electricity poles toppled by storm; difficulties mount.

Nainital News: आंधी से पेड़ और बिजली के पोल धराशायी, दिक्कत बढ़ी

Sun, 11 Oct 2026 12:44 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Sun, 11 Oct 2026 12:44 AM IST
विज्ञापन
Trees and electricity poles toppled by storm; difficulties mount.
पहाड़पानी (नैनीताल )। धारी ब्लॉक के नदगल गांव में शुक्रवार शाम आंधी तूफान से पेड़ों के साथ 11 हजार केवी की विद्युत लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना ऊर्जा निगम के कर्मचारियों को दी। फिलहाल विभाग ने अन्य स्थान से वैकल्पिक व्यवस्था कर बिजली सुचारु कर दी है। ग्रामीणों ने बताया कि शुक्रवार शाम करीब 7:30 बजे आंधी से घने जंगल में कई विशालकाय पेड़ टूटने गए थे जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धारी की ब्लॉक प्रमुख भावना ने विभागीय अधिकारियों को समस्याओं को हल करने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed