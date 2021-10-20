Nainital News: डंपर के खराब होने से सड़क पर लगा जाम

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गरमपानी(नैनीताल)। खैरना बाजार में शुक्रवार की दोपहर एक बजे वर्धों से गरमपानी की तरफ निर्माण सामग्री लेकर जा रहे डंपर का पहिया बाहर निकलने से सड़क पर जाम लगने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। सड़क पर एक तरफा वाहनों की आवाजाही होने से वाहन चालकों और यात्रियों को परेशान होना पड़ा। खैरना चौकी पुलिस ने डंपर के सही होने तक यातायात व्यवस्था को सुचारु किया। संवाद