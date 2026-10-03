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नैनीताल-भीमताल-भवाली जाने वालों ध्यान दें: रविवार शाम चार से रात 10 बजे तक वाहनों की एंट्री बंद, व्यवस्था जारी

Sat, 03 Oct 2026 11:03 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, हल्द्वानी
अमर उजाला नेटवर्क, हल्द्वानी Published by: Heera Updated Sat, 03 Oct 2026 11:03 PM IST
सार

लंबे वीकेंड पर पर्यटकों की भीड़ के चलते रविवार शाम चार से रात 10 बजे तक नैनीताल, भीमताल और भवाली जाने वाले वाहन रोके जाएंगे। यातायात दबाव कम करने के लिए पुलिस ने यह व्यवस्था लागू की है।

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Traffic going to the hills will be stopped for six hours on Sunday
कैंची धाम में भीड़ - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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लंबे वीकेंड पर पर्यटकों की बढ़ती भीड़ के बीच रविवार को हल्द्वानी-काठगोदाम से नैनीताल, भीमताल और भवाली जाने वाले वाहनों को छह घंटे तक रोका जाएगा। पुलिस के अनुसार रविवार शाम चार बजे से रात 10 बजे तक पर्वतीय क्षेत्रों की ओर जाने वाले वाहनों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा ताकि नैनीताल, भीमताल और भवाली से हल्द्वानी आने वाले वाहनों को आसानी से निकाला जा सके। यातायात के बढ़ते दबाव को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने यह व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है।

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शनिवार को भी काठगोदाम से रानीबाग तक सुबह करीब सात बजे से वाहनों का दबाव बढ़ गया। कई जगह वाहन रेंगते हुए आगे बढ़े। सैलानियों को नैनीताल और कैंची धाम पहुंचने में चार से पांच घंटे तक लग गए। काठगोदाम और रानीबाग के बीच जाम का असर भीमताल तक दिखाई दिया। यातायात सुचारू कराने में पुलिस और यातायात कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी।

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गाड़ियों को दर्शन कराने की जरूरत नहीं, शटल सेवा से जाएं : एसएसपी
शनिवार को एसएसपी डॉ. मंजुनाथ टीसी बुलेट पर बैठकर रानीबाग पहुंचे। ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लिया। एसएसपी ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 35 हजार से अधिक वाहन काठगोदाम के रास्ते पर्वतीय क्षेत्रों को पहुंचे हैं। पत्रकारों से बातचीत के दौरान एसएसपी ने कहा कि रूट डायवर्जन के अनुसार पर्वतीय मार्गों पर पार्किंग स्थल भी बनाए गए हैं और शटल सेवा भी चलाई जा रही है। जो पर्यटक व श्रद्धालु आ रहे हैं दर्शन वह करें अपने वाहनों को दर्शन न कराएं। पार्किंग में खड़ी कर शटल सेवा का इस्तेमाल करें।

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तीन घंटे किया गया वन-वे
एसएसपी ने बताया कि शनिवार शाम से रविवार शाम तक वापस लौटने वाले पर्यटकों की भीड़ होगी। सड़क पर वाहनों का दबाव बढ़ेगा। इसके चलते शनिवार शाम पांच बजे से तीन घंटे के लिए पर्वतीय क्षेत्रों को जाने वाले ट्रैफिक को रोका गया और नैनीताल-भीमताल-भवाली से आने वाले यातायात को प्राथमिकता से निकाला गया। रविवार को भी शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक के लिए हल्द्वानी-काठगोदाम (हाइडिल तिराहा, नरीमन तिराहा) काठगोदाम से नैनीताल, भीमताल व भवाली को जाने वाले वाहन छह घंटे तक रोक दिए जाएंगे। इस अवधि में ऊपर से आने वाले वाहनों को निकाला जाएगा।

 

वैकल्पिक मार्गों से जा सकेंगे वाहन
रूट डायवर्जन के तहत नैनीताल, भीमताल और भवाली जाने वाले वाहन कालाढूंगी मार्ग से जा सकेंगे। रुद्रपुर, बाजपुर, रामनगर, काशीपुर और मुखानी की तरफ से आने-जाने वाले वाहन फतेहपुर- पटवाडांगर मार्ग से निकाले जाएंगे।

नैनीताल-भीमताल के लिए फतेहपुर से भेजे गए वाहन
शनिवार को हल्द्वानी से नैनीताल और भीमताल जाने वाले वाहनों को पुलिस ने वाया फतेहपुर-पटवाडांगर रूट से भेजा जिससे भीमताल-कैंचीधाम रोड पर यातायात के दबाव में कमी आई। सुबह से दोपहर बाद तक इस मार्ग पर सामान्य दिनों की अपेक्षा यातायात कम रहा, जबकि शुक्रवार को इसी मार्ग पर घंटों जाम की स्थिति बनी हुई थी। 

 

ट्रैफिक जाम की स्थिति को देखते हुए नए प्रयास किए जा रहे हैं। पर्यटकों से अपील है कि पुलिस व्यवस्था में सहयोग करें। पार्किंग में वाहनों को खड़ा कर शटल सेवा से ही गंतव्य को जाएं। स्थानीय लोगों से अपील है कि रविवार को पर्वतीय क्षेत्रों की अनावश्यक यात्रा से बचें। -डॉ. मंजुनाथ टीसी, एसएसपी, नैनीताल

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