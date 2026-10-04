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जाम से हाहाकार: नैनीताल की बिगाड़ी यातायात व्यवस्था, डायवर्ट रूट से ज्योलीकोट पहुंचे पर्यटकों ने दिया धरना

Sun, 04 Oct 2026 03:53 PM IST
गायत्री जोशी संवाद न्यूज एजेंसी, ज्योलिकोट
संवाद न्यूज एजेंसी, ज्योलिकोट Published by: गायत्री जोशी Updated Sun, 04 Oct 2026 03:53 PM IST
सार

तीन दिन की छुट्टी में नैनीताल उमड़ी पर्यटकों की भीड़ ने ज्योलीकोट मार्ग पर भी यातायात व्यवस्था बिगाड़ दी। रविवार को लंबा जाम लगने से परेशान पर्यटकों ने नंबर वन बैंड पर सड़क पर धरना शुरू कर दिया। बाद में समझाने पर धरना खत्म हुआ।

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Tourists frustrated by traffic jams in Jyolikot stage a protest; no police presence seen
Tourists frustrated by traffic jams - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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 तीन दिन की छुट्टी के चलते नैनीताल में उमड़ी पर्यटकों की भीड़ का असर ज्योलीकोट मार्ग पर भी देखने को मिला। रविवार को ज्योलीकोट में लंबा जाम लगने से पर्यटक और यात्री घंटों परेशान रहे। ज्योलीकोट से आगे नंबर वन बैंड पर जाम में फंसे पर्यटकों का धैर्य जवाब दे गया और उन्होंने सड़क पर धरना शुरू कर दिया।

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पर्यटकों का आरोप था कि वे रास्ते भर खुद ही जाम खुलवाते हुए आए, लेकिन यातायात को व्यवस्थित करने के लिए कहीं भी पुलिस की व्यवस्था नजर नहीं आई। जाम में फंसे पर्यटकों ने सड़क पर बैठकर नाराजगी जताई। इससे मौके पर यातायात और प्रभावित हो गया। बाद में अन्य पर्यटकों ने धरना दे रहे लोगों को समझाया, जिसके बाद उन्होंने धरना समाप्त कर जाम खोल दिया।
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नैनीताल और कैंची धाम में पर्यटकों व श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते पिछले दो दिनों से हल्द्वानी, ज्योलीकोट, भवाली और कालाढूंगी मार्ग पर यातायात का दबाव बना हुआ है। शनिवार को भी ज्योलीकोट मार्ग पर मस्जिद तिराहे से खूपी तक वाहनों की कतार लगने की जानकारी सामने आई थी।
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रविवार को पुलिस ने यातायात दबाव को देखते हुए विशेष यातायात प्लान लागू किया। ज्योलीकोट हाईवे को वन-वे करते हुए पहाड़ की ओर जाने वाले वाहनों को वाया भीमताल भेजा गया। वहीं, जाम में फंसे पर्यटकों को कालाढूंगी-खुरपाताल मार्ग से निकाला गया। जाम में अल्मोड़ा के मेयर की गाड़ी भी फंसी रही। लगातार जाम और यातायात व्यवस्था को लेकर पर्यटकों में नाराजगी देखने को मिली।

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