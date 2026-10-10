शारदीय नवरात्र:  इस बार हाथी पर सवार होकर आएंगी मां दुर्गा, सुख-समृद्धि और अच्छी फसल का संकेत

शारदीय नवरात्र 11 अक्तूबर रविवार से शुरू होंगे। इस बार नवरात्र पर्व दस दिनों का रहेगा। रविवार को नवरात्र शुरू होने के कारण धार्मिक मान्यता के अनुसार मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आएंगी और मुर्गे पर विदा होंगी। हाथी पर आगमन को सुख-समृद्धि और अच्छी फसल का संकेत माना जाता है। इस बार नवरात्र में चित्रा नक्षत्र, वैधृति योग के साथ कई शुभ योग भी बन रहे हैं।

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घटस्थापना के लिए सुबह 6:19 से 8:38 बजे तक मुहूर्त बताया गया है। 19 अक्तूबर को अष्टमी और नवमी पूजन होगा जबकि 20 अक्तूबर को विजयादशमी मनाई जाएगी। ज्योतिषाचार्य डॉ. मंजू जोशी के अनुसार इस बार लक्ष्मी-नारायण योग, हस्त नक्षत्र और शुक्ल योग के साथ सर्वार्थ सिद्धि व अमृत सिद्धि योग बन रहे हैं। ज्योतिषाचार्य डॉ. नवीन चंद्र जोशी के अनुसार, अष्टमी तिथि 19 अक्तूबर को सुबह 10:52 बजे तक है। इसके बाद नवमी लगने से दोनों तिथियों का पूजन उसी दिन होगा।