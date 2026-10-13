फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   The leopard's move thwarted by Jeevanti's courage.

Nainital News: जीवंती के साहस के आगे तेंदुए की चाल नाकाम

Tue, 13 Oct 2026 12:12 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Tue, 13 Oct 2026 12:12 AM IST
विज्ञापन
The leopard's move thwarted by Jeevanti's courage.
गरमपानी (नैनीताल)। बेतालघाट ब्लॉक की ग्राम पंचायत तल्ली सेठी में रविवार देर रात करीब दो बजे उस समय खलबली मच गई, जब कुत्ते का शिकार करने के लिए एक तेंदुआ कमरे में जा घुसा। कुत्ते पर हमला करते देख दीवान सिंह नेगी की पत्नी जीवंती देवी घबरा गईं, लेकिन उन्होंने साहस का परिचय देते हुए बाहर से कमरे की कुंडी लगा दी। इससे तेंदुआ कमरे में कैद हो गया। इस पर सोमवार सुबह वन विभाग की टीम ने तेंदुए को रेस्क्यू सेंटर भेज दिया।
विज्ञापन

क्षेत्र पंचायत सदस्य रणजीत सिंह ने बताया कि रविवार देर रात तेंदुआ दीवान सिंह नेगी के घर में घुसा और उसने कुत्ते पर हमला कर दिया। इसी दौरान जीवंती देवी की नजर कमरे के भीतर तेंदुए पर पड़ गई लेकिन उन्होंने घबराने के बजाय हिम्मत दिखाई और कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। इसके बाद परिजनों के शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे।
विज्ञापन

वन क्षेत्राधिकारी मनोज भगत ने बताया कि सूचना पर वन विभाग की टीम भी गांव पहुंची और तेंदुए को ट्रेंकुलाइज कर रानीबाग स्थित रेस्क्यू सेंटर भेज दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed