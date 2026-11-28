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हल्द्वानी। केंद्र सरकार की ओर से लोकसभा में सीटों की संख्या में 50 फीसदी बढ़ोतरी की कवायद को भाजपा नेताओं ने हाथों हाथ लिया है जबकि कांग्रेस ने इसे भाजपा का चुनावी स्टंट करार दिया है। कांग्रेस का कहना है कि इस मुद्दे पर यदि भाजपा की नीयत साफ होती तो वह कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों की संयुक्त बैठक आयोजित करती लेकिन भाजपा ने ऐसा नहीं किया।उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद दिनेश आर्या का कहना है कि इससे जहां एक ओर महिलाओं को संसद में उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा वहीं जनप्रतिनिधियों की संख्या बढ़ने से जनता की आवाज को और अधिक मजबूती के साथ सदन में उठाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सदन में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिए जाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इससे महिलाओं को आगे बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे।इधर नैनीताल ऊधमसिंह नगर क्षेत्र के पूर्व सांसद और वरिष्ठ कांग्रेस नेता डाॅ. महेंद्र सिंह पाल ने इसे भाजपा का एक बड़ा चुनावी स्टंट करार दिया है। उन्होंने कहा कि यदि मोदी सरकार की नीयत साफ होती तो वह ऐसी कोई भी कवायद करने से पहले कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों के नेताओं के साथ संयुक्त रूप से बैठक करती लेकिन ऐसा नहीं किया गया। संसद में यदि सीटें बढ़ाने का विधेयक पास नहीं हुआ तो मोदी सरकार चुनाव से पहले इसका ठीकरा कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों के सिर फोड़कर चुनावी लाभ लेने का प्रयास करेगी। यदि लोकसभा में सीटें बढ़ाई गई तो इसका असर हिमालयी राज्यों पर पड़ेगा क्योंकि पहाड़ में जनसंख्या कम होने के कारण सीटें घटेंगी और मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक होने के कारण सीटें बढ़ेंगी।