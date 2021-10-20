Nainital News: ताजीम फातिमा टॉप-50 चेंजमेकर्स में शामिल

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12वीं की छात्रा ताजीम फातिमा को 1एम1बी चेंजमेकर्स वर्ल्ड कप के टॉप-50 चेंजमेकर्स में चुना गया है। वह 19 और 20 नवंबर को जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 1एम1बी इम्पैक्ट समिट में शामिल होंगी।दून कॉन्वेंट स्कूल की ताजीम फातिमा ने वियर इट अगेन अभियान के तहत थ्रेड वाइब पहल पर काम किया। उन्होंने पुराने ऊनी कपड़ों के अपशिष्ट पर शोध कर, अनुपयोगी ऊन को क्रोशिया उत्पादों में बदला। प्रधानाचार्य कृष्णा जोशी ने बताया कि ताजीम ने रोबोटिक्स और नवाचार प्रतियोगिताओं में स्कूल का प्रतिनिधित्व किया है।