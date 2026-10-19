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Nainital News: 35 विद्यालयों के 3500 बच्चों को दिए जाएंगे स्वेटर

Mon, 19 Oct 2026 12:55 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Mon, 19 Oct 2026 12:55 AM IST
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Sweaters will be provided to 3,500 children from 35 schools.
रामनगर। उत्तराखंड जनसेवा मंच सरकारी स्कूलों के जरूरतमंद बच्चों को स्वेटर वितरित करेगा। रविवार को गौजानी में मंच के संस्थापक आनंद रावत ने बताया कि इसके तहत रामनगर, नैनीताल, कालाढूंगी और काशीपुर विधानसभा क्षेत्रों के 35 स्कूलों में 3500 बच्चों को स्वेटर बांटने का लक्ष्य रखा है। इस दौरान अध्यक्ष कुबेर सिंह रौतेला, मेजर एनडब्ल्यू खान, मुन्नी आर्य, किरन आर्य, नदीम वारसी, साक्षी आदि मौजूद रहीं। संवाद
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