Nainital News: टेंपो ट्रैवलर सेवा बंद होने से यात्रियों की बढ़ी दिक्कत
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Tue, 24 Nov 2026 11:03 PM IST
विज्ञापन
- बसों की कमी के बीच टैक्सी चालकों की मनमानी से यात्री परेशान
संवाद न्यूज एजेंसी
नैनीताल। नैनीताल से हल्द्वानी के बीच परिवहन निगम की ओर से संचालित टेंपो ट्रैवलर सेवा बंद हो गई। इससे यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। खासकर पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बसों की कमी और टैक्सी चालकों की मनमानी दरों के बीच यह सेवा यात्रियों के लिए सुविधाजनक थी। ऐसे में इस सेवा को दोबारा शुरू करने की जरूरत महसूस की जा रही है।
नैनीताल में अब वर्षभर पर्यटकों की आवाजाही बनी रहती है। अप्रैल से जून तक ग्रीष्मकालीन पर्यटन सीजन के अलावा अक्तूबर-नवंबर और सप्ताहांत के अवकाश पर भी बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचते हैं। पर्यटकों की बढ़ती संख्या के चलते निजी वाहनों के साथ ही परिवहन निगम की बसों पर भी दबाव बढ़ जाता है।
वहीं, इस मार्ग पर माऊं मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड (केमू) बसों के संचालन पर प्रतिबंध होने से यात्रियों को परेशानी होती हैं। ऐसे में परिवहन निगम की टेंपो ट्रैवलर सेवा बसों की कमी के बीच राहत दे रही थी। लेकिन बीते कुछ माह से सेवा बंद हो गई।
विज्ञापन
कोट
नैनीताल और हल्द्वानी के बीच चलने वाले टेंपो ट्रैवलर सेवा घाटे में चल रही थी। परिचालक की तैनाती नहीं होने से भी चालक को दिक्कतें होती थीं। यही कारण था कि टेंपो ट्रैवलर रोडवेज मुख्यालय भेज दिए गए। - गणेश चंद्र पंत, एआरएम, काठगोदाम डिपो
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
नैनीताल। नैनीताल से हल्द्वानी के बीच परिवहन निगम की ओर से संचालित टेंपो ट्रैवलर सेवा बंद हो गई। इससे यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। खासकर पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बसों की कमी और टैक्सी चालकों की मनमानी दरों के बीच यह सेवा यात्रियों के लिए सुविधाजनक थी। ऐसे में इस सेवा को दोबारा शुरू करने की जरूरत महसूस की जा रही है।
नैनीताल में अब वर्षभर पर्यटकों की आवाजाही बनी रहती है। अप्रैल से जून तक ग्रीष्मकालीन पर्यटन सीजन के अलावा अक्तूबर-नवंबर और सप्ताहांत के अवकाश पर भी बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचते हैं। पर्यटकों की बढ़ती संख्या के चलते निजी वाहनों के साथ ही परिवहन निगम की बसों पर भी दबाव बढ़ जाता है।
विज्ञापन
वहीं, इस मार्ग पर माऊं मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड (केमू) बसों के संचालन पर प्रतिबंध होने से यात्रियों को परेशानी होती हैं। ऐसे में परिवहन निगम की टेंपो ट्रैवलर सेवा बसों की कमी के बीच राहत दे रही थी। लेकिन बीते कुछ माह से सेवा बंद हो गई।
विज्ञापन
कोट
नैनीताल और हल्द्वानी के बीच चलने वाले टेंपो ट्रैवलर सेवा घाटे में चल रही थी। परिचालक की तैनाती नहीं होने से भी चालक को दिक्कतें होती थीं। यही कारण था कि टेंपो ट्रैवलर रोडवेज मुख्यालय भेज दिए गए। - गणेश चंद्र पंत, एआरएम, काठगोदाम डिपो