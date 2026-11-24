विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीनैनीताल। नैनीताल से हल्द्वानी के बीच परिवहन निगम की ओर से संचालित टेंपो ट्रैवलर सेवा बंद हो गई। इससे यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। खासकर पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बसों की कमी और टैक्सी चालकों की मनमानी दरों के बीच यह सेवा यात्रियों के लिए सुविधाजनक थी। ऐसे में इस सेवा को दोबारा शुरू करने की जरूरत महसूस की जा रही है।नैनीताल में अब वर्षभर पर्यटकों की आवाजाही बनी रहती है। अप्रैल से जून तक ग्रीष्मकालीन पर्यटन सीजन के अलावा अक्तूबर-नवंबर और सप्ताहांत के अवकाश पर भी बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचते हैं। पर्यटकों की बढ़ती संख्या के चलते निजी वाहनों के साथ ही परिवहन निगम की बसों पर भी दबाव बढ़ जाता है।वहीं, इस मार्ग पर माऊं मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड (केमू) बसों के संचालन पर प्रतिबंध होने से यात्रियों को परेशानी होती हैं। ऐसे में परिवहन निगम की टेंपो ट्रैवलर सेवा बसों की कमी के बीच राहत दे रही थी। लेकिन बीते कुछ माह से सेवा बंद हो गई।कोटनैनीताल और हल्द्वानी के बीच चलने वाले टेंपो ट्रैवलर सेवा घाटे में चल रही थी। परिचालक की तैनाती नहीं होने से भी चालक को दिक्कतें होती थीं। यही कारण था कि टेंपो ट्रैवलर रोडवेज मुख्यालय भेज दिए गए। - गणेश चंद्र पंत, एआरएम, काठगोदाम डिपो