विज्ञापन



प्रतिदिन आवागमन करने वाले पान सिंह, पुष्पा देवी, किशन लाल, बिशन कुमार का कहना है कि बीते कुछ दिनों से शाम चार बजे बाद बसें मिलने में दिक्कत हो रही है। बसें न होने पर टैक्सी की दर बढ़ जाती है। इससे मासिक पास बनाने वालों पर दोहरी मार पड़ती है। निगम को स्कूली छुट्टी व कार्यालय कार्मिकों के हक में चार बजे एवं उसके बाद दो-तीन बसें नियमित बसें होनी चाहिए। विज्ञापन

स्टेशन इंचार्ज विमला रौतेला का कहना है कि हल्द्वानी-नैनीताल के बीच चलने वाली स्थानीय बसों की संख्या करीब पूरी है लेकिन कई बार सैलानियों की संख्या बढ़ने से बसों के दो फेरे जल्दी पूरे होने तो कभी जाम के चलते बसों की दिक्कत रहती हैं। हालांकि भीड़ को देखते हुए कुछ बसों से तीसरा फेरा भी करवाया जाता है। पांच बजे बाद देहरादून, फिर रुड़की भी स्थानीय यात्रियों के लिए विकल्प रहता है। प्रतिदिन आवागमन करने वाले पान सिंह, पुष्पा देवी, किशन लाल, बिशन कुमार का कहना है कि बीते कुछ दिनों से शाम चार बजे बाद बसें मिलने में दिक्कत हो रही है। बसें न होने पर टैक्सी की दर बढ़ जाती है। इससे मासिक पास बनाने वालों पर दोहरी मार पड़ती है। निगम को स्कूली छुट्टी व कार्यालय कार्मिकों के हक में चार बजे एवं उसके बाद दो-तीन बसें नियमित बसें होनी चाहिए।स्टेशन इंचार्ज विमला रौतेला का कहना है कि हल्द्वानी-नैनीताल के बीच चलने वाली स्थानीय बसों की संख्या करीब पूरी है लेकिन कई बार सैलानियों की संख्या बढ़ने से बसों के दो फेरे जल्दी पूरे होने तो कभी जाम के चलते बसों की दिक्कत रहती हैं। हालांकि भीड़ को देखते हुए कुछ बसों से तीसरा फेरा भी करवाया जाता है। पांच बजे बाद देहरादून, फिर रुड़की भी स्थानीय यात्रियों के लिए विकल्प रहता है।

विज्ञापन

विज्ञापन

नैनीताल। नैनीताल-हल्द्वानी के लिए शाम चार बजे बाद बसें न होने से इन दिनों यात्री परेशान हैं। स्कूल आवाजाही करने वाले समेत विभिन्न राजकीय व अन्य कार्यालयों में कार्यरत और मासिक पास बनाकर आवाजाही करने वाले लोगों को विशेष रूप से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बसें न होने पर मजबूरी में वह शाम पांच बजे देहरादून एवं साढ़े पांच बजे रुड़की की बसों में आवागमन करने के लिए मजबूर हैं।