Nainital News: सीनियर स्टेट स्विमिंग ट्रायल 13 को
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Thu, 08 Oct 2026 12:27 AM IST
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हल्द्वानी। उत्तराखंड स्विमिंग एसोसिएशन 13 अक्तूबर को गौलापार तरणताल में सीनियर स्टेट शॉर्ट कोर्स स्विमिंग ट्रायल आयोजित कर रहा है। इसके चयनित तैराक 25 से 28 अक्तूबर तक अहमदाबाद में होने वाली सीनियर नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। प्रत्येक तैराक अधिकतम पांच व्यक्तिगत स्पर्धाओं में हिस्सा ले सकेगा। ट्रायल में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों के पास 2026-27 का वैध एसएफआई यूआईडी होना अनिवार्य है।
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