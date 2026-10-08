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Nainital News: सेंट पीटर सीनियर सेकेंडरी स्कूल हुई संगोष्ठी

Thu, 08 Oct 2026 11:44 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Thu, 08 Oct 2026 11:44 PM IST
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Seminar held at St. Peter Senior Secondary School
किच्छा (वि)। सेंट पीटर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, किशनपुर (किच्छा) में हाईस्कूल और इंटर के विद्यार्थियों के लिए कॅरिअर मार्गदर्शन संगोष्ठी का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य फादर अलेक्सांडर मोंतेरो ने अतिथियों डॉ. परमेश्वरन सुब्रमणियन, डॉ. नीतू पीएस एवं प्रो. संजीव शर्मा को पौधा भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान बरेली डायसिस के शिक्षा सचिव फादर रॉयल एंथोनी व सिस्टर लूसिया भी मौजूद रहीं।
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संगोष्ठी में विद्यार्थियों को चिकित्सा क्षेत्र में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, नर्सिंग एवं संबद्ध स्वास्थ्य विज्ञान, कॉमर्स में सीए, सीएस, सीएमए, बैंकिंग, वित्त एवं प्रबंधन, आर्ट्स में सिविल सेवा, पीसीएस, कानून, शिक्षण, पत्रकारिता एवं मनोविज्ञान जैसे विभिन्न कॅरिअर विकल्पों की जानकारी दी गई। साथ ही, खान अकादमी जैसे डिजिटल शिक्षण मंचों के माध्यम से तकनीक के प्रभावी उपयोग पर भी चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया।
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