Nainital News: अंडर-19 हॉकी टीम के चयन ट्रायल आज गौलापार में
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Sat, 28 Nov 2026 12:42 AM IST
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हल्द्वानी। राज्य स्तरीय अंडर-19 बालक हॉकी प्रतियोगिता के लिए नैनीताल जिले की टीम का चयन ट्रायल 28 नवंबर को सुबह आठ बजे से गौलापार स्थित अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में होगा। जिला खेल कार्यालय की ओर से आयोजित ट्रायल में चयनित टीम 30 नवंबर से तीन दिसंबर तक महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, देहरादून में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेगी। इच्छुक खिलाड़ियों को स्थायी निवास प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र की छायाप्रति और पासपोर्ट साइज फोटो लाना अनिवार्य है।
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