फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Second bail plea of accused in misdeed case accepted in uttarakhand

उत्तराखंड: हाईकोर्ट का फैसला, दुष्कर्म मामले में आरोपी की दूसरी जमानत याचिका मंजूर

Mon, 12 Oct 2026 09:17 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: Heera Updated Mon, 12 Oct 2026 09:17 PM IST
सार

नैनीताल हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी की दूसरी जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद पीड़िता की गवाही के आधार पर आरोपी को जमानत दे दी है।

विज्ञापन
Second bail plea of accused in misdeed case accepted in uttarakhand
उत्तराखंड हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

नैनीताल हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी की दूसरी जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद पीड़िता की गवाही के आधार पर आरोपी को जमानत दे दी है।

विज्ञापन

न्यायमूर्ति आलोक महरा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार ऊधमसिंह नगर निवासी आकाश सिंह ने हाईकोर्ट में दूसरी जमानत प्रार्थना पत्र दायर कर कहा था कि ऊधमसिंह नगर जिले के खटीमा थाने में वर्ष 2025 को दुष्कर्म, धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। आरोपी की पहली जमानत अर्जी अप्रैल 2026 में हाईकोर्ट ने गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दी थी। इसके बाद विचारण न्यायालय में पीड़िता के बयान दर्ज हुए, जिन्हें दूसरी जमानत अर्जी का नया आधार बनाया गया।

विज्ञापन


आरोपी की ओर से कहा गया कि जिरह के दौरान पीड़िता ने स्वीकार किया कि वह वर्ष 2020-21 में गुजरात में आरोपी के साथ रही थी। इस अवधि में दोनों अलग-अलग स्थानों पर कई रात साथ रहे और उनके बीच सहमति से शारीरिक संबंध भी बने। प्रार्थना पत्र में कहा कि आरोपी और पीड़िता के परिजनों के बीच समझौता हुआ था जिसमें शिकायतकर्ता को 2,03,000 रुपये देने की बात तय हुई थी। पीड़िता और उसकी मां के बयान दर्ज हो चुके हैं, इसलिए आरोपी द्वारा गवाहों को प्रभावित करने की आशंका नहीं है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका स्वीकार कर ली।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed