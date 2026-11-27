Nainital News: वोविनाम चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे नैनीताल के सागर
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Fri, 27 Nov 2026 01:21 AM IST
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नैनीताल। नैनीताल के मार्शल आर्ट खिलाड़ी सागर सिंह अधिकारी 6वीं एशियन वोविनाम चैंपियनशिप-2026 में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए वह कंबोडिया पहुंच गए हैं। नैनीताल ताइक्वांडो क्लब के अध्यक्ष विश्वकेतु वैध ने बताया कि 30 नवंबर तक नोम पेन्ह में आयोजित चैंपियनशिप में सागर (आज) शुक्रवार से 48 से 51 किलोग्राम भार वर्ग में भारत की चुनौती पेश करेंगे। उन्होंने बताया कि कंबोडिया रवाना होने से पहले भारतीय वोविनाम टीम ने नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट की।
इस दौरान वोविनाम एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मास्टर प्रवीण गर्ग, महासचिव मास्टर शंकर महाबले और तकनीकी निदेशक देवेन मोइरंगथेम मौजूद रहे। वहीं, वोविनाम एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष ऋषिपाल भारती, महासचिव विनोद लखेड़ा और उपाध्यक्ष देवेंद्र रावत भी भारतीय दल के साथ शामिल रहे।
सागर सिंह अधिकारी के पिता चंदन सिंह अधिकारी और माता लक्ष्मी देवी, क्लब सचिव विनोद वैद्य, योगेंद्र (योगी), विभोर भट्ट, महिला प्रशिक्षक भूमिका बनवाल और मानसी बर्गली ने उनसे बेहतर खेल की उम्मीद जताई है।
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इस दौरान वोविनाम एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मास्टर प्रवीण गर्ग, महासचिव मास्टर शंकर महाबले और तकनीकी निदेशक देवेन मोइरंगथेम मौजूद रहे। वहीं, वोविनाम एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष ऋषिपाल भारती, महासचिव विनोद लखेड़ा और उपाध्यक्ष देवेंद्र रावत भी भारतीय दल के साथ शामिल रहे।
विज्ञापन
सागर सिंह अधिकारी के पिता चंदन सिंह अधिकारी और माता लक्ष्मी देवी, क्लब सचिव विनोद वैद्य, योगेंद्र (योगी), विभोर भट्ट, महिला प्रशिक्षक भूमिका बनवाल और मानसी बर्गली ने उनसे बेहतर खेल की उम्मीद जताई है।
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