विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

रिटायर्ड शिक्षक गोधन सिंह बिष्ट ने पुलिस को तहरीर दी। बताया कि घर में उनकी पत्नी और तीन बहुओं के आभूषण एक ही कमरे में रखे हुए थे। चोरों ने घर में घुसकर पहले परिवार के सदस्यों के कमरों की कुंडियां बाहर से बंद कर दीं। इसके बाद औजार से जेवरात वाले कमरे का ताला तोड़ा। इसके बाद चोर बॉक्स में रखे सभी आभूषण और करीब चार हजार रुपये ले गए।पीड़ित ने बताया कि रात करीब डेढ़ बजे उनके बेटों ने कमरों के दरवाजे बाहर से बंद होने की जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने ऊपर पहुंचकर कुंडियां खोलीं। जांच करने पर जेवरात वाले कमरे का ताला टूटा मिला और सभी आभूषण गायब थे। सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ब्रजमोहन सिंह राणा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। समाजसेवी हर्ष बिष्ट के मुताबिक, सुभाष नगर में पहले भी चोरी की वारदातें हो चुकी हैं। उन्होंने पुलिस की रात्रि गश्त पर भी सवाल उठाए हैं।चोरी हुए आभूषणों का विवरणतहरीर में बताया कि चोर करीब 25 तोला सोने के आभूषण ले गए। इनमें झुमके, टॉप्स, पौजी, नथ, माला, अंगूठियां, मांगटीका और फूली शामिल हैं। इसके अलावा, करीब चार तोला चांदी की चार पायल, तीन कंगन, दो बिछुए और एक अंगूठी भी चोरी हुई है जिनकी कीमत 35 लाख रुपये से अधिक है।घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से वारदात को अंजाम देने वालों की फुटेज सर्विलांस टीम खंगाल रही है। तीन टीमें मामले की जांच में लगाई गई है, कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं जिसके आधार पर जांच की जा रही है। आरोपियाें को जल्द गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा। - डॉ. जगदीश चंद्र, एसपी क्राइम, नैनीताल