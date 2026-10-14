फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Roadways employees stage protest over salaries and dues.

Nainital News: वेतन और देयकों के लिए रोडवेज कर्मियों का धरना

Wed, 14 Oct 2026 01:25 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Wed, 14 Oct 2026 01:25 AM IST
विज्ञापन
Roadways employees stage protest over salaries and dues.
हल्द्वानी। उत्तराखंड रोडवेज इंप्लाइज यूनियन ने मंगलवार को आठ सूत्रीय मांगों के लिए काठगोदाम आरएम कार्यालय परिसर में धरना दिया। इस दौरान हुई सभा में रोडवेज कर्मियों ने कर्मचारियों के वेतन और सेवानिवृत्त कर्मियों के देयकों का समय से भुगतान, नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी होने तक समान कार्य समान वेतन दिए जाने, हरिद्वार कुंभ के लिए 500 नई बसें खरींदने जैसी मांगें उठाईं। धरना देने वालों में यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश वर्मा, चंद्रशेखर शर्मा, अजय शर्मा, नवीन पाटनी, शंकर नेगी, अतुल चौहान, किशन नाथ गोस्वामी, कुसुमलता, दीपक, हेमंत गड़िया, सुमित कुमार, पूरन राम आदि शामिल रहे।
विज्ञापन



विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed