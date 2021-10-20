फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Ritika wins essay contest; Monika wins poster competition.

Nainital News: निबंध में रितिका, पोस्टर में मोनिका विजेता

Thu, 08 Oct 2026 12:16 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Thu, 08 Oct 2026 12:16 AM IST
विज्ञापन
Ritika wins essay contest; Monika wins poster competition.
गरमपानी/हल्दूचौड़। बेतालघाट के शहीद श्री खेमचंद डौर्बी राजकीय महाविद्यालय में बुधवार को गढ़भोज दिवस और सूचना का अधिकार अधिनियम के 21 साल पूरे होने पर विभिन्न प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस अवसर पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता में रितिका गोस्वामी, निकिता बधानी व ममता बोहरा क्रमश: पहले तीन स्थानों पर रहीं जबकि पोस्टर स्पर्धा में मोनिका कश्मीरा प्रथम और निर्मला बिष्ट द्वितीय स्थान पर रहीं। वहां प्राचार्य डॉ सुनील कुमार मौर्य, डॉ ईप्सिता सिंह, ममता पांडे, डॉ. निर्मला, डॉ. जयति दीक्षित, डॉ. तरुण कुमार आर्य आदि थे। इधर, पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज दौलिया में बुधवार को प्रधानाचार्या डॉ. भारती नारायण भट्ट के निर्देशन में गढ़ भोज का आयोजन किया गया। छात्राओं ने मड़वे की रोटी, झंगुरे की खीर, रायता-आलू, भट की चुड़कानी और झोली समेत विभिन्न स्थानीय व्यंजनों के स्टॉल लगाए। वहां जया आर्या, कमला जोशी, अभिलाषा कीर्ति, देवश्री मनराल आदि थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed