Nainital News: पीरुमदारा के जर्जर अस्पताल में मरम्मत कार्य शुरू
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Sat, 17 Oct 2026 01:22 AM IST
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रामनगर। पीरूमदारा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बीते लंबे समय से जर्जर हालत में था। इसके चलते बरसात के समय केंद्र में पानी टपकने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इसको लेकर केंद्र संचालकों ने उच्चाधिकारियों को इसकी मरम्मत के लिए प्रस्ताव भेजा था। सीएमओ डॉ रश्मि पंत ने बताया कि केंद्र की मरम्मत के लिए छह लाख 16 हजार रुपये का बजट स्वीकृति किया गया है।
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