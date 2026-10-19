Nainital News: शांतिपूर्ण संपन्न हुईं भर्ती परीक्षाएं

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पशुधन प्रसार अधिकारी की परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक हल्द्वानी के 9 केंद्रों पर हुई। इसमें 3598 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। 2460 उपस्थित रहे जबकि 1138 गैरहाजिर रहे।यूकेपीएससी की प्रवक्ता समाजशास्त्र के लिए दो पाली में परीक्षा हुई। इसके लिए दो केंद्र बनाए गए थे। दोनों केंद्रों पर कुल 1139 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। संवाद