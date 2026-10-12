Nainital News: मल्लीताल, तल्लीताल और सूखाताल में रामलीला शुरू

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मल्लीताल राम सेवक सभा की रामलीला का उद्घाटन विधायक सरिता आर्या ने किया। इसके बाद रामलीला की शुरुआत हुई। तल्लीताल रामलीला समिति के मारुति साह ने रामलीला के 130वेें वर्ष होने जा रहे आयोजन की जानकारी देते हुए इसका इतिहास बताया। यहां राम जन्म, ताड़िका वध की लीला दिखाई गई। आदर्श रामलीला कमेटी सूखाताल में पुनीत टंडन ने बतौर अतिथि दीप प्रज्वलित किया। यहां नारद मोह नाटक विशेष आकर्षण रहा जिसे दर्शकों ने पसंद किया। नव सांस्कृतिक सत्संग समिति अध्यक्ष खुशहाल सिंह ने बताया कि बारिश के चलते आज की लीला स्थगित की गई है। आगामी नवरात्र में प्रथम रामलीला को भी शामिल किया जाएगा।

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नैनीताल। शारदीय नवरात्र की प्रथम तिथि पर यहां मल्लीताल, तल्लीताल एवं सूखाताल में रामलीला की शुरूआत हो गई जबकि शेर का डांडा की रामलीला को बारिश के चलते स्थगित किया है। रामलीलाओं में नारद मोह नाटक, ताड़िका वध एवं अहिल्या उद्धार तक की लीला का मंचन किया गया।