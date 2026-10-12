फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Ramlila begins in Mallital, Tallital, and Sukhatal.

Nainital News: मल्लीताल, तल्लीताल और सूखाताल में रामलीला शुरू

Mon, 12 Oct 2026 01:24 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Mon, 12 Oct 2026 01:24 AM IST
विज्ञापन
Ramlila begins in Mallital, Tallital, and Sukhatal.
नैनीताल। शारदीय नवरात्र की प्रथम तिथि पर यहां मल्लीताल, तल्लीताल एवं सूखाताल में रामलीला की शुरूआत हो गई जबकि शेर का डांडा की रामलीला को बारिश के चलते स्थगित किया है। रामलीलाओं में नारद मोह नाटक, ताड़िका वध एवं अहिल्या उद्धार तक की लीला का मंचन किया गया।
विज्ञापन

मल्लीताल राम सेवक सभा की रामलीला का उद्घाटन विधायक सरिता आर्या ने किया। इसके बाद रामलीला की शुरुआत हुई। तल्लीताल रामलीला समिति के मारुति साह ने रामलीला के 130वेें वर्ष होने जा रहे आयोजन की जानकारी देते हुए इसका इतिहास बताया। यहां राम जन्म, ताड़िका वध की लीला दिखाई गई। आदर्श रामलीला कमेटी सूखाताल में पुनीत टंडन ने बतौर अतिथि दीप प्रज्वलित किया। यहां नारद मोह नाटक विशेष आकर्षण रहा जिसे दर्शकों ने पसंद किया। नव सांस्कृतिक सत्संग समिति अध्यक्ष खुशहाल सिंह ने बताया कि बारिश के चलते आज की लीला स्थगित की गई है। आगामी नवरात्र में प्रथम रामलीला को भी शामिल किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed