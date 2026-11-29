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रामनगर। मंडी सचिव सहील अहमद को बेहतर कार्यशैली और विकास कार्यों के लिए कौमी एकता अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पूर्व पालिकाध्यक्ष भगीरथ लाल चौधरी और मंडी आढ़ती एसोसिएशन के अध्यक्ष अजीजुर्रहमान ने मंडी कार्यालय पहुंचकर उन्हें सम्मान पत्र भेंट किया। अजीजुर्रहमान ने बताया कि चार वर्षों में छब्बीस नई आढ़त दुकानें, किसान बाजार की बीस दुकानें, मंडी कार्यालय का सुंदरीकरण और आंतरिक सड़कों का निर्माण कराया गया है। किसानों का ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल पर पंजीकरण भी कराया गया है। यहां रिजवान, फैजान, बच्चे लाल दुबे, तारादत्त जोशी, दीपा मनराल, ललित पंत आदि मौजूद थे।