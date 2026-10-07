कॉर्बेट की विरासत का संरक्षण जरूरी : उनियाल

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ग्राम ढिकुली स्थित एक रिजॉर्ट से लगे कोसी नदी के तट पर पहले दिन स्टोरी फ्रॉम अ लिविंग लैंडस्केप थीम के तहत कार्यक्रम आयोजित हुए। प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि कॉर्बेट की विरासत का संरक्षण भविष्य की पीढि़यों के लिए जरूरी है। प्रमुख सचिव वन आरके सुधांशु ने कहा कि यह आयोजन भविष्य में सीटीआर की विरासत के संरक्षण का एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकता है। इस दौरान मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक नीना ग्रेवाल, पार्क निदेशक डॉ. साकेत बडोला, उपनिदेशक राहुल मिश्रा, डीएफओ ध्रुव मर्ताेलिया, पुनीत तोमर, एसडीओ अंकित बडोला आदि मौजूद रहे।

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रामनगर। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की ओर से पहली बार रामनगर में आयोजित चार दिवसीय कॉर्बेट साहित्य महोत्सव का मंगलवार को वन मंत्री सुबोध उनियाल ने उद्घाटन किया। कार्यक्रम में देश-विदेश से पहुंचे साहित्यकारों, वन्यजीव विशेषज्ञों, प्रकृतिविदों, फोटोग्राफरों और पर्यावरणविदों ने सीटीआर की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को साहित्य के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाने की पहल शुरू की।