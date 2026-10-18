Nainital News: हल्द्वानी के कई इलाकों में छह घंटे गुल रही बिजली

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

कालाढूंगी चौराहा उपकेंद्र से जुड़े बरेली रोड, आजाद नगर, रामपुर रोड, बाजार, नैनीताल रोड, स्टेशन रोड, केडी रोड और गांधीनगर क्षेत्रों में सुबह 11 बजे से बिजली आपूर्ति प्रभावित रही। तेरह बीघा उपकेंद्र से धान मिल, उत्तर उजाला और नई बस्ती क्षेत्रों के अलावा काठगोदाम के हाइडिल गेट उपकेंद्र से मुखानी, टाउन-1, टाउन-2, टाउन-3 और हाइडिल कॉलोनी क्षेत्र, एचएमटी रानीबाग उपकेंद्र से गायत्री नगर, शीशमहल और भुजियाघाट क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बाधित रही।गौलापार में भी कई इलाकों में बिजली शाम पांच बजे ही आयी। गौलापार उपकेंद्र से नलकूप, दानीबंगर, कालीचौड़, स्टेडियम और 28-एमएलडी क्षेत्र, सुभाष नगर उपकेंद्र से सेंट पॉल्स, नवाबी रोड, राजपुरा और आसपास और शीशमहल जीआईएस उपकेंद्र से एमईएस, कॉलटैक्स, दो नहरिया, नया आवास विकास और हाइडिल गेट क्षेत्र में भी अनुरक्षण कार्य के चलते आपूर्ति प्रभावित रही।ऊर्जा निगम के अधिशासी अभियंता नगर प्रदीप बिष्ट ने बताया कि बिजली लाइनों का काम चल रहा है, उपभोक्ताओं को इस संबंध में पहले से सूचित किया गया है।हल्द्वानी में 50 हजार की आबादी को पेयजल संकटहल्द्वानी। विद्युत आपूर्ति बाधित होने से शहर के कई इलाकों में पेयजल संकट गहरा गया है। शनिवार को बिजली के फीडर बंद होने से 10 से 12 ट्यूबवेल काम नहीं कर पाए। इससे करीब 50 हजार की आबादी को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।पिटकुल ने दीपावली के मद्देनजर बिजलीघरों के रखरखाव के लिए शटडाउन का शेड्यूल जारी किया था। शहर के बेलबाबा, खन्ना फार्म, जजफार्म और तल्ली हल्द्वानी में फीडर बंद कर दिए गए। सुशीला तिवारी अस्पताल, बरेली रोड, रामपुर रोड और नैनीताल रोड भी प्रभावित हुए। गांधी नगर, मुखानी, आवास विकास सहित अन्य कई क्षेत्रों में भी पानी की आपूर्ति बाधित रही।