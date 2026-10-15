Nainital News: जमानत के लिए फर्जी दस्तावेज लगाने वाला गिरफ्तार

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एसएसआई विमल मिश्रा के अनुसार, बनभूलपुरा थाने में क्षेत्र निवासी मोहम्मद चांद उर्फ समीर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में गिरफ्तारी के बाद उसे जेल भेज दिया गया था। बीते दिनों उसकी ओर से न्यायालय में जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी। जमानत प्रक्रिया के दौरान गदरपुर के झगड़पुरी निवासी मो यासीन ने जमानती के रूप में दस्तावेज प्रस्तुत किए। जांच के दौरान दस्तावेज में अनियमितता सामने आई। इसके बाद न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मो यासीन के खिलाफ बीएनएस की धारा 319(2), 336(3) और 340(2) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मो यासीन को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जा रहा है।

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नैनीताल। एनडीपीएस एक्ट के एक आरोपी को जमानत दिलाने के लिए न्यायालय में कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने के मामले में पुलिस ने जमानती को गिरफ्तार किया है। दस्तावेज की जांच में गड़बड़ी सामने आने के बाद कोर्ट के आदेश पर तल्लीताल कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज की गई है।