Nainital News: लोअर मालरोड पर यातायात संचालन के लिए फिर नई तारीख

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सितंबर 2025 में लोअर मालरोड के बड़े हिस्से में धंसाव होने के बाद सड़क पर वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई थी। इसके बाद लोनिवि ने अक्तूबर में क्षतिग्रस्त हिस्से के ट्रीटमेंट का काम शुरू किया लेकिन निर्धारित समय पर कार्य पूरा नहीं हो सका। लोनिवि ने पहले नंदा देवी महोत्सव फिर दस अक्तूबर तक मालरोड को यातायात के लिए खोलने का आश्वासन दिया था।इसके बाद 15 अक्तूबर की तारीख दी गई लेकिन काम की गति धीमी देखते हुए एक बार फिर नयना देवी व्यापार मंडल के अध्यक्ष पुनीत टंडन ने आयुक्त की बैठक में मुद्दे को उठाया जिस पर कमिश्नर ने लोनिवि के एसई और ईई से इस पर जवाब मांगा। अब अधिकारियों ने अक्तूबर के आखरी तक सड़क पर यातायात संचालित करने की बात कही। संवाद