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अस्पताल में बिजली की आपूर्ति बाधित होने से ऑक्सीजन की सप्लाई और ऑपरेशन का काम भी रुक गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत प्रशासन और बचाव दलों को सूचना दी गई। सूचना पर प्रशासन, पुलिस, आपदा प्रतिक्रिया बल और दमकल विभाग ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया।बचाव दलों ने अस्पताल में मौजूद सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। सामान्य वार्ड और गहन चिकित्सा कक्ष में फंसे मरीजों का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। इस अभ्यास के दौरान दस लोगों को घायल दिखाया गया। सभी घायलों को एंबुलेंस की मदद से रैमजे अस्पताल पहुंचाया गया। रैमजे अस्पताल में इन घायलों को तुरंत चिकित्सीय उपचार दिया गया। बिजली आपूर्ति और ऑक्सीजन बाधित होने जैसी आपात स्थितियों से निपटने का भी अभ्यास किया गया।एसडीएम नवाजिश खलिक ने बताया कि टीमों ने सबसे पहले अस्पताल परिसर के लोगों को सुरक्षित क्षेत्र में पहुंचाया। इसके बाद फंसे हुए मरीजों को बाहर निकाला। इस दौरान अस्पताल में मौजूद सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का अभ्यास पूरा किया गया।