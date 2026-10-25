रामनगर: खड़ंजा खनन गेट के पास फंदे में फंसने से तेंदुए की मौत, खेत स्वामी को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी

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जानकारी के अनुसार, रामनगर रेंज के खड़ंजा खनन गेट पास स्थित ग्राम पापड़ी में मौजूद एक खेत में वन विभाग को तेंदुए के फंदे में फंसने से मारे जाने की सूचना मिली। सूचना के बाद वनाधिकारियों में हड़कंप मच गया। इसके बाद टीम ने तेंदुए के शव फंदे से निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए चुरा खान भेज दिया। तराई पश्चिमी वन विभाग की एसडीओ किरण शाह ने बताया कि संबंधित खेत स्वामी को हिरासत में लिया गया है। साथ ही पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। बताया कि तेंदुए की मौत के तथ्यों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

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रामनगर के तराई पश्चिमी वनप्रभाग की रामनगर रेंज स्थित ग्राम पापड़ी में मौजूद एक खेत में एक तेंदुए की फंदे में फंसने मौत होने का मामला सामने आया है। इसके बाद स्थानीय लोगों ने वन विभाग को सूचना दी। उसने पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए के शव को फंदे से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके साथ ही टीम ने संबंधित खेत स्वामी को हिरासत में लेने की कार्रवाई की है।