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दरअसल, अगस्त में लापरवाही के आरोप में तत्कालीन ज्योलीकोट चौकी प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया था। इसके बाद उम्मीद थी कि हाईवे और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण इस चौकी में जल्द नए प्रभारी की तैनाती होगी लेकिन तीन माह गुजरने के बाद भी पुलिस महकमा यहां स्थायी इंचार्ज नियुक्त नहीं कर सका। फिलहाल चौकी का कामकाज कांस्टेबलों के भरोसे है जबकि प्रभार तल्लीताल कोतवाली में तैनात एक एएसआई को सौंपा गया है। विज्ञापन



काफी विस्तृत है चौकी क्षेत्र



ज्योलीकोट चौकी का कार्यक्षेत्र भी काफी विस्तृत है। भवाली मस्जिद से लेकर हल्द्वानी रोड पर भुजियाघाट बाजार तक का क्षेत्र इसके अधीन आता है। शुक्रवार रात एक वाहन की टक्कर के बाद स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच विवाद हो गया। इसके बाद स्थानीय लोग शिकायत लेकर ज्योलीकोट चौकी पहुंचे लेकिन वहां चौकी प्रभारी नहीं मिले। कोई सक्षम अधिकारी नहीं मिलने के कारण उन्हें अगले दिन शिकायत लेकर तल्लीताल कोतवाली पहुंचना पड़ा। लोगों ने जल्द चौकी प्रभारी की नियुक्ति करने की मांग की है। विज्ञापन विज्ञापन





ज्योलीकोट चौकी का प्रभार फिलहाल तल्लीताल कोतवाली में तैनात एक एएसआई को दिया गया है। - डॉ. जगदीश चंद्र, एसपी दरअसल, अगस्त में लापरवाही के आरोप में तत्कालीन ज्योलीकोट चौकी प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया था। इसके बाद उम्मीद थी कि हाईवे और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण इस चौकी में जल्द नए प्रभारी की तैनाती होगी लेकिन तीन माह गुजरने के बाद भी पुलिस महकमा यहां स्थायी इंचार्ज नियुक्त नहीं कर सका। फिलहाल चौकी का कामकाज कांस्टेबलों के भरोसे है जबकि प्रभार तल्लीताल कोतवाली में तैनात एक एएसआई को सौंपा गया है।ज्योलीकोट चौकी का कार्यक्षेत्र भी काफी विस्तृत है। भवाली मस्जिद से लेकर हल्द्वानी रोड पर भुजियाघाट बाजार तक का क्षेत्र इसके अधीन आता है। शुक्रवार रात एक वाहन की टक्कर के बाद स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच विवाद हो गया। इसके बाद स्थानीय लोग शिकायत लेकर ज्योलीकोट चौकी पहुंचे लेकिन वहां चौकी प्रभारी नहीं मिले। कोई सक्षम अधिकारी नहीं मिलने के कारण उन्हें अगले दिन शिकायत लेकर तल्लीताल कोतवाली पहुंचना पड़ा। लोगों ने जल्द चौकी प्रभारी की नियुक्ति करने की मांग की है।ज्योलीकोट चौकी का प्रभार फिलहाल तल्लीताल कोतवाली में तैनात एक एएसआई को दिया गया है। - डॉ. जगदीश चंद्र, एसपी

नैनीताल। जिला मुख्यालय से महज 12 किलोमीटर दूर स्थित ज्योलीकोट पुलिस चौकी में बीते तीन माह से प्रभारी की तैनाती नहीं हो सकी है। नतीजतन चौकी की व्यवस्था हवलदारों के भरोसे चल रही है। हाईवे पर आए दिन सड़क हादसे और स्थानीय लोगों व पर्यटकों के बीच विवाद की घटनाएं सामने आती रहती हैं लेकिन शिकायत लेकर चौकी पहुंचने वाले लोगों को जिम्मेदार अधिकारी नहीं मिल पा रहा है। हालात यह हैं कि रात में विवाद के बाद शिकायत लेकर पहुंचे ग्रामीणों को अगले दिन तल्लीताल कोतवाली के चक्कर काटने पड़े।