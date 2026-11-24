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संवाद न्यूज एजेंसीनैनीताल। बीडी पांडे जिला अस्पताल परिसर में संचालित जन औषधि केंद्र मरीजों के लिए राहत का माध्यम बन रहा है। केंद्र में बाजार की तुलना में कम कीमत पर दवाएं उपलब्ध होने से हर माह औसतन 2500 मरीज लाभान्वित हो रहे हैं। यहां 300 से अधिक तरह की दवाओं के साथ सप्लीमेंट और सर्जिकल उपकरण भी उपलब्ध हैं।जिला अस्पताल में प्रतिदिन करीब 500 मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं। इनमें अधिकांश को अस्पताल से निशुल्क दवाएं मिल जाती हैं, लेकिन कई बीमारियों में कई बार चिकित्सकों को अस्पताल से बाहर की दवा लिखनी पड़ती है। या अस्पताल में दवाओं की कमी होने पर मरीजों को बाजार से महंगी दवा लेनी पड़ती है। लेकिन जन औषधि केंद्र उन्हें कम कीमत पर दवाएं उपलब्ध कराकर आर्थिक राहत दे रहा है।अस्पताल परिसर में वर्ष 2017 से संचालित केंद्र में प्रतिदिन 100 से अधिक मरीज दवा खरीदने पहुंचते हैं। केंद्र संचालक मुस्तकीन अहमद के अनुसार, वर्तमान में यहां 300 से अधिक प्रकार की दवाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा विभिन्न सप्लीमेंट और सर्जिकल उपकरण भी रखे गए हैं। केंद्र से प्रतिमाह औसतन 2500 मरीज दवाएं खरीद रहे हैं।कोट...- जन औषधि केंद्र स्थापित होने के बाद मरीजों को काफी लाभ मिल रहा है। बाजार की तुलना में कम कीमत पर यहां उसी सॉल्ट की दवाएं उपलब्ध हो जाती हैं। - डॉ. द्रौपदी गर्ब्याल, पीएमएस, बीडी पांडे अस्पताल, नैनीताल