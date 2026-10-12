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जमरानी बांध: टनल इंटेक स्ट्रक्चर से टनल में जाएगा गौला का पानी, निर्माण हुआ शुरू

Mon, 12 Oct 2026 09:05 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर
अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर Published by: Heera Updated Mon, 12 Oct 2026 09:05 PM IST
सार

जमरानी बांध परियोजना में टनल इंटेक स्ट्रक्चर का निर्माण शुरू हो गया है। परियोजना के उप महाप्रबंधक बीबी पांडेय के अनुसार, टनल इंटेक स्ट्रक्चर डायवर्जन टनल का दरवाजा है। 

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Jamrani Dam Gaula water will enter the tunnel through the tunnel intake structure
Jamrani Dam - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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जमरानी बांध परियोजना में टनल इंटेक स्ट्रक्चर का निर्माण शुरू हो गया है। परियोजना के उप महाप्रबंधक बीबी पांडेय ने बताया कि टनल स्ट्रक्चर डायवर्जन टनल का दरवाजा है। जमरानी में गौला नदी को मोड़ने के लिए 600-644 मीटर लंबी दो जुड़वां टनल बनाई गई हैं। इंटेक स्ट्रक्चर उसी टनल का मुंह है जहां से नदी का पानी टनल के अंदर घुसेगा।

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यह एक मजबूत आरसीसी का ढांचा होता है जिसमें गेट, ट्रैश रैक (जाली) और कंट्रोल सिस्टम लगे होते हैं। बरसात में गौला का पूरा पानी इसी इंटेक से होकर टनल में जाएगा ताकि मुख्य बांध की जगह सूखी रहे और 150.60 मीटर ऊंचे कंक्रीट ग्रेविटी डैम की कंक्रीटिंग हो सके।

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पांडेय ने बताया कि ट्रैश रैक बड़े पत्थर, पेड़ और मलबे को टनल में जाने से रोकता है वरना टनल चोक हो जाएगी। इसके गेट से तय किया जाता है कि कितना पानी टनल में छोड़ना है, कितना रोकना है। कॉफर डैम के साथ मिलकर यह सिस्टम काम करेगा।

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