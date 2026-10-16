Nainital News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Fri, 16 Oct 2026 01:31 AM IST
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कैंडल मार्च
नैनीताल। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए गांधी प्रतिमा के पास कांग्रेसी निकालेंगे कैंडल मार्च शाम 6 बजे
फुटबाल प्रतियोगिता
नैनीताल। मल्लीताल खेल मैदान में 43वीं अंतरविद्यालयी फुटबाल प्रतियोगिता का मैच दोपहर दो बजे से
रामलीला मंचन
नैनीताल। राम सेवक सभा प्रांगण में रामलीला मंचन रात आठ बजे से
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नैनीताल। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए गांधी प्रतिमा के पास कांग्रेसी निकालेंगे कैंडल मार्च शाम 6 बजे
फुटबाल प्रतियोगिता
नैनीताल। मल्लीताल खेल मैदान में 43वीं अंतरविद्यालयी फुटबाल प्रतियोगिता का मैच दोपहर दो बजे से
रामलीला मंचन
नैनीताल। राम सेवक सभा प्रांगण में रामलीला मंचन रात आठ बजे से