Nainital News: शहर में आज

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हल्द्वानी। 11वीं बिठौरिया कप अंतर जिला स्कूल फुटबाल प्रतियोगिता हल्द्वानी स्टेडियम में सुबह 9 बजे से।क्रिकेटहल्द्वानी। द्वितीय पूरन चंद बल्यूटिया मेमोरियल अंडर-14 बालक क्रिकेट प्रतियोगिता कोल्ट्स क्रिकेट ग्राउंड में कोल्ट्स क्रिकेट अकादमी और एचसीए के बीच सुबह 9 बजे से।ट्रायलहल्द्वानी। पहली शॉर्ट कोर्स सीनियर नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप के लिए राज्य स्तरीय चयन प्रक्रिया गौलापार खेल विश्वविद्यालय के तरणताल में सुबह 10 बजे से।कार्यशालानैनीताल। डीसएबी परिसर के समाजशास्त्र विभाग में शोध पद्धति कार्यशाला का आयोजन सुबह 11 बजे से।फुटबालनैनीताल। मल्लीताल खेल मैदान में डीएसए व एनटीजी की ओर से आयोजित 43वीं इंटर स्कूल फुटबाल प्रतियोगिता के तहत मुकाबला 2 बजे से।रामलीलाहल्द्वानी। प्राचीन श्रीरामलीला मैदान में राम केवट संवाद और मिलाप की लीला का मंचन शाम 5 बजे से।नैनीताल। राम सेवक सभा प्रांगण में रामलीला मंचन रात्रि 8 बजे से।हल्द्वानी। युवा सामाजिक एवं सांस्कृतिक समिति शीशमहल की श्रीरामलीला मंचन का शुभारंभ शीशमहल मैदान में रात 8 बजे से।