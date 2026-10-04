Nainital News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Sun, 04 Oct 2026 01:34 AM IST
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शतरंज टूर्नामेंट
नैनीताल। पर्वतीय सांस्कृतिक समिति की ओर से गोवर्धन कीर्तन हाल मेंं शतरंज प्रतियगिता सुबह नौ बजे से
बास्केटबाल प्रतियोगिता
नैनीताल। मल्लीताल बास्केटबाल कोर्ट में इंटर स्कूल बास्केटबाल टूर्नामेंट का मैच दोपहर दो बजे से
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नैनीताल। पर्वतीय सांस्कृतिक समिति की ओर से गोवर्धन कीर्तन हाल मेंं शतरंज प्रतियगिता सुबह नौ बजे से
बास्केटबाल प्रतियोगिता
नैनीताल। मल्लीताल बास्केटबाल कोर्ट में इंटर स्कूल बास्केटबाल टूर्नामेंट का मैच दोपहर दो बजे से