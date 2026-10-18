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Nainital News: सिटी में आज

Sun, 18 Oct 2026 02:06 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Sun, 18 Oct 2026 02:06 AM IST
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In the city today
फुटबाल प्रतियोगिता
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हल्द्वानी। बिठोरिया युनाइटेड फुटबाल क्लब की फुटबाल प्रतियोगिता हल्द्वानी स्पोर्ट्स स्टेडियम में सुबह सात बजे से।
क्रिकेट मैच
हल्द्वानी। द्वितीय पूरन चंद बल्यूटिया मेमोरियल अंडर-14 बालक क्रिकेट प्रतियोगिता कोल्ट्स क्रिकेट ग्राउंड में सुबह नौ बजे से।
ट्रायल
हल्द्वानी स्टेडियम में मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ताइक्वांडो प्रतियोगिता के लिए जिला स्तरीय ट्रायल सुबह नौ बजे से
श्रीरामलीला मंचन
हल्द्वानी। प्राचीन श्रीरामलीला मैदान में कुंभकरण वध की लीला का मंचन शाम पांच बजे से।
हल्द्वानी। युवा सामाजिक एवं सांस्कृतिक समिति शीशमहल की ओर से रामलीला में सीता हरण का मंचन आठ बजे से।
हल्द्वानी। श्री रामलीला कमेटी ऊंचापुल में श्रीरामलीला मंचन रात आठ बजे से।
हल्द्वानी। आदर्श ग्रामीण श्री रामलीला समिति पंचायतघर देवचौड़ में रात की लीला में अंगद-रावण संवाद रात आठ बजे से
हल्द्वानी। श्रीराम सेवक रामलीला कमेटी, मुखानी की ओर से रामलीला मंचन शाम आठ बजे से।
हल्द्वानी। काठगोदाम रामलीला कमेटी की ओर से नगर निगम इंटर कॉलेज में अशोक वाटिका और लंका दहन नौ बजे से।
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