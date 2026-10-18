फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Hospital management in medical colleges will be digitized using NIC software.

Nainital News: मेडिकल कॉलेजों में एनआईसी सॉफ्टवेयर से डिजिटल होगा अस्पताल प्रबंधन

Sun, 18 Oct 2026 02:07 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Sun, 18 Oct 2026 02:07 AM IST
विज्ञापन
Hospital management in medical colleges will be digitized using NIC software.
हल्द्वानी। प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में अस्पताल व्यवस्थाओं को डिजिटल किया जा रहा है। चिकित्सा शिक्षा विभाग राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का अस्पताल प्रबंधन सॉफ्टवेयर लागू कर रहा है। इससे मरीज के पंजीकरण से लेकर उपचार और अन्य अस्पताल सेवाओं का रिकॉर्ड एकीकृत डिजिटल सिस्टम में दर्ज होगा।
विज्ञापन

यह व्यवस्था अस्पतालों की ऑनलाइन निगरानी में सहायक होगी। किस अस्पताल में कितने मरीज ओपीडी में पहुंचे, कितने मरीज भर्ती हैं, कितने बेड खाली हैं और कितनी जांचें हुईं, जैसी जानकारी डिजिटल माध्यम से मिलेगी।
विज्ञापन

एसटीएच के एचआईएस प्रमुख सीएस गुरुरानी ने बताया कि सॉफ्टवेयर से कर्मचारियों का काम हल्का हो जाएगा। एक डेमोंस्ट्रेशन हो चुका है और कुछ कमियां एनआईसी को बताई गई थीं। 19 अगस्त को एक और डेमोंस्ट्रेशन होगा, जिसके बाद इसे लागू किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य अजय आर्या ने कहा कि डॉक्टरों को मरीज का पुराना रिकॉर्ड और जांच संबंधी जानकारी मिलेगी। अस्पताल प्रशासन के लिए बेड, मरीजों की संख्या, जांच और फार्मेसी डेटा का प्रबंधन आसान होगा। एनआईसी के सर्वर में डेटा होने से निदेशक और एनएमसी ओपीडी तथा भर्ती प्रक्रिया पर नजर रख सकेंगे।
मरीजों का बचेगा समय और मिलेगा उपचार
सॉफ्टवेयर लागू होने पर मरीजों का रिकॉर्ड बार-बार अलग-अलग रजिस्टरों में दर्ज करने की जरूरत कम होगी। ओपीडी, आईपीडी, पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी की जानकारी एक ही डिजिटल रिकॉर्ड से जुड़ेगी। मरीज घर से ऑनलाइन अपना नंबर लगा सकेंगे। आभा आईडी से लिंक होकर उन्हें टोकन नंबर मिलेगा और ओपीडी की लाइन में नहीं लगना पड़ेगा।

किसी मेडिकल कॉलेज में मरीजों की संख्या बढ़ने, किसी सेवा पर अधिक दबाव होने या किसी संसाधन की कमी जैसी स्थिति की पहचान पहले की तुलना में तेजी से हो सकेगी। हमने सभी मेडिकल कॉलेजों को नए सिस्टम को लागू करने के लिए पत्र पहले ही भेज दिया था। - डॉ. आशुतोष सयाना, निदेशक, चिकित्सा शिक्षा
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed