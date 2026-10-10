Nainital News: सीएम के दौरे से पहले हेमंत साहू और पार्षद प्रीति आर्या नजरबंद

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हेमंत साहू ने सरकार पर लोकतांत्रिक विरोध की आवाज दबाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता महंगाई, बेरोजगारी, स्मार्ट मीटर और बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं से जूझ रही है। हल्द्वानी की सड़कों की हालत खराब है और आम जनता परेशान है, लेकिन सरकार समस्याओं का समाधान करने के बजाय विरोध करने वालों को नजरबंद कर रही है। विज्ञापन

पार्षद प्रीति आर्या ने महिलाओं के रोजगार का मुद्दा उठाते हुए कहा कि महिलाओं को घर पर ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में योगदान दे सकें। संवाद हेमंत साहू ने सरकार पर लोकतांत्रिक विरोध की आवाज दबाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता महंगाई, बेरोजगारी, स्मार्ट मीटर और बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं से जूझ रही है। हल्द्वानी की सड़कों की हालत खराब है और आम जनता परेशान है, लेकिन सरकार समस्याओं का समाधान करने के बजाय विरोध करने वालों को नजरबंद कर रही है।पार्षद प्रीति आर्या ने महिलाओं के रोजगार का मुद्दा उठाते हुए कहा कि महिलाओं को घर पर ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में योगदान दे सकें। संवाद

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हल्द्वानी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हल्द्वानी दौरे से पहले पुलिस ने विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हेमंत साहू और पार्षद प्रीति आर्या को राजपुरा स्थित आवास पर नजरबंद कर दिया। इस दौरान हेमंत साहू और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की व खींचतान भी हुई।