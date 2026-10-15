Nainital News: हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश बोले, मुझे जान से मारने की चल रही साजिश

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बुधवार को विधायक सुमित यहां अपने होटल में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कई सनसनीखेज खुलासे किए। कहा कि एक गैंग मेरे और परिवार के लोगों के फोन टेप कर रही है। मेरी बच्ची तक का फोन टेप हो रहा है जिसका इस्तेमाल मुझे बर्बाद करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने इस बात का भी अंदेशा जताया कि इसका उपयोग चुनाव के दौरान भी किया जा सकता है। एआई की मदद से उनके खिलाफ कुछ भी किया जा सकता है। उन्हें लगता है कि अब वह ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेंगे।वार्ता के दौरान विधायक सुमित फफककर रोने लगे। उन्होंने कहा कि साल भर पहले शक हुआ कि उनके और उनके परिवार के फोन टेप हो रहे हैं। शक के आधार पर उन्होंने किसी व्यक्ति की सलाह पर दो लोगों से इसकी जांच कराई। बाद में पता चला कि वही दो लोग इस काम में शामिल हैं जिसके बाद उन्होंने 24 अप्रैल 2025 को तत्कालीन एसपी पीएन मीणा को उक्त दोनों लोगों के खिलाफ नामजद शिकायत दी। उन्होंने कहा कि उनकी शिकायत पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।विधायक सुमित का कहना है कि इस पूरे प्रकरण में राज्य सरकार का कोई हाथ नहीं है और न ही यह राज्य प्रायोजित है। वह राज्य सरकार पर इस संबंध में कोई आरोप भी नहीं लगा रहे हैं। वार्ता में रामनगर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी और बाजपुर के सोनू शर्मा भी मौजूद थे। सुमित ने कहा कि यदि कांग्रेस इन दोनों में से किसी को भी हल्द्वानी से टिकट देती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। वार्ता में पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष लाल सिंह पंवार और देवेंद्र सिंह नेगी भी मौजूद रहे।विधायक सुमित हृदयेश ने इस बात का भी खुलासा किया कि उन्होंने इसकी जानकारी कांग्रेस के दो बड़े नेताओं को भी दी थी। मामला गंभीर होने के बाद भी दोनों नेताओं की तरफ से किसी तरह की मदद नहीं की गई। उन्होंने बगैर नाम लिए कांग्रेस के नेताओं के प्रति भी नाराजगी जताई। कहा कि राज्य के सभी नेता इस तरह की गैंग के हाथ के खिलौने हैं। मैंने हिम्मत की और यह बात प्रेस के सामने रख दी।कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने अपनी और अपने परिवार की जान का खतरा बताया है। यह गंभीर मामला है। अगर ऐसी कोई बात है तो विधायक को यह भी साफ करना चाहिए कि यह खतरा किससे है और कौन सी गैंग उन्हें बर्बाद करने की साजिश रच रही है। इसे भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए।मैंने विधायक सुमित हृदयेश की प्रेस कांफ्रेंस का सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देखा था। यह सुनकर अच्छा नहीं लगा। अभी मुझे डेंगू हुआ है और मेरा इलाज चल रहा है। स्वस्थ्य होने पर विधायक से इस मुद्दे पर बात करूंगा।सुमित हृदयेश कांग्रेस के सम्मानित विधायक हैं। इस तरह फोन टेपिंग और जान से मारने की साजिश करने का मामला गंभीर है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। विधायक को यदि किसी पर शक है तो वह सार्वजनिक करें। सरकार इसकी जांच कराएगी।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में पारदर्शी तरीके से कामकाज चल रहा है। विधायक को यदि जान का खतरा है तो इस मामले को भी सरकार गंभीरता से लेकर आवश्यक कार्रवाई करेगी।