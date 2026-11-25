Nainital News: आज से महीने के आखिरी तक पांच दिन रोजाना कटेगी बिजली
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Wed, 25 Nov 2026 01:00 AM IST
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यूपीसीएल ने चार बिजलीघरों के 14 फीडरों से जुड़ी 70 से अधिक कॉलोनियों का शटडाउन शेड्यूल जारी किया-
संवाद न्यूज एजेंसी-
हल्द्वानी। शहर में आज से महीने के आखिरी तक पांच दिन रोजाना पांच घंटे बिजली का संकट रहेगा। यूपीसीएल की ओर से जारी किए गए शटडाउन शेड्यूल से कमलुवागांजा, टीपीनगर, फूलचौड़ और कठघरिया बिजलीघर के 14 फीडरों से जुड़ी 70 से अधिक कॉलोनियों और मोहल्लों की 60 हजार से अधिक की आबादी को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। 25 नवंबर को कमलुवागांजा बिजलीघर के हरिनगर व लामाचौड़ फीडर, कठघरिया के फतेहपुर और फूलचौड़ बिजलीघर के संगम विहार फीडर की बिजली सुबह 10 बजे से अपराह्न तीन बजे तक बाधित रहेगी। शेड्यूल के तहत 26 नवंबर को ऊंचापुल, हरिनगर, लामाचौड़ व तल्ली हल्द्वानी, 27 नवंबर को कुुसुमखेड़ा व एफटीआई फीडर, 28 को ऊंचापुल, हरिनगर, लामाचौड़ व बेलबाबा फीडर और 30 नवंबर को ऊंचापुल, हरिनगर, लामाचौड़ व खन्ना फार्म फीडर की बिजली ठप रहेगी।
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यह इलाके रहेंगे प्रभावित-
हिम्मतपुर तल्ला और मल्ला, आरके टेंट रोड, गैस गोदाम रोड, रॉयल इन्क्लेव, त्रिमूर्ति मंदिर, हरिपुर नायक, डिफेंस कालोनी, कमलुवागांजा मेहता, भरतपुर, बोरा कॉलोनी, नैनवालपुर, पीपलपोखरा, रामणी आन सिंह, छड़ायल, गोकुल धाम, हरकपुर क्वीरा, जीतपुर निगल्टिया, ईसाईनगर, पदमपुर पडलिया, अमलतास विला, रामपुर गांव, सुयाल कॉलोनी, फ्रेंडस कॉलोनी, गौजाजाली, शक्ति विहार, गिरिजा विहार, गोविंदपुर गरवाल, वासुदेव इन्क्लेव, डहरिया, नीलांचल कॉलोनी, आदर्श कॉलोनी, तीनपानी, सोनकर फार्म, मुक्त विवि, हैड़ागज्जर, एकता विहार आदि।
कोट-
जयपुर पाडली और आईटीआई डहरिया में निर्माणाधीन बिजलीघर के लिए 33 केवी लाइन खींची जा रही है, डीटीआर मीटरिंग व कंडक्टर बदलने के लिए शटडाउन लिया गया है। - एसके गुप्ता, अधिशासी अभियंता यूपीसीएल
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संवाद न्यूज एजेंसी-
हल्द्वानी। शहर में आज से महीने के आखिरी तक पांच दिन रोजाना पांच घंटे बिजली का संकट रहेगा। यूपीसीएल की ओर से जारी किए गए शटडाउन शेड्यूल से कमलुवागांजा, टीपीनगर, फूलचौड़ और कठघरिया बिजलीघर के 14 फीडरों से जुड़ी 70 से अधिक कॉलोनियों और मोहल्लों की 60 हजार से अधिक की आबादी को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। 25 नवंबर को कमलुवागांजा बिजलीघर के हरिनगर व लामाचौड़ फीडर, कठघरिया के फतेहपुर और फूलचौड़ बिजलीघर के संगम विहार फीडर की बिजली सुबह 10 बजे से अपराह्न तीन बजे तक बाधित रहेगी। शेड्यूल के तहत 26 नवंबर को ऊंचापुल, हरिनगर, लामाचौड़ व तल्ली हल्द्वानी, 27 नवंबर को कुुसुमखेड़ा व एफटीआई फीडर, 28 को ऊंचापुल, हरिनगर, लामाचौड़ व बेलबाबा फीडर और 30 नवंबर को ऊंचापुल, हरिनगर, लामाचौड़ व खन्ना फार्म फीडर की बिजली ठप रहेगी।
बॉक्स
यह इलाके रहेंगे प्रभावित-
हिम्मतपुर तल्ला और मल्ला, आरके टेंट रोड, गैस गोदाम रोड, रॉयल इन्क्लेव, त्रिमूर्ति मंदिर, हरिपुर नायक, डिफेंस कालोनी, कमलुवागांजा मेहता, भरतपुर, बोरा कॉलोनी, नैनवालपुर, पीपलपोखरा, रामणी आन सिंह, छड़ायल, गोकुल धाम, हरकपुर क्वीरा, जीतपुर निगल्टिया, ईसाईनगर, पदमपुर पडलिया, अमलतास विला, रामपुर गांव, सुयाल कॉलोनी, फ्रेंडस कॉलोनी, गौजाजाली, शक्ति विहार, गिरिजा विहार, गोविंदपुर गरवाल, वासुदेव इन्क्लेव, डहरिया, नीलांचल कॉलोनी, आदर्श कॉलोनी, तीनपानी, सोनकर फार्म, मुक्त विवि, हैड़ागज्जर, एकता विहार आदि।
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कोट-
जयपुर पाडली और आईटीआई डहरिया में निर्माणाधीन बिजलीघर के लिए 33 केवी लाइन खींची जा रही है, डीटीआर मीटरिंग व कंडक्टर बदलने के लिए शटडाउन लिया गया है। - एसके गुप्ता, अधिशासी अभियंता यूपीसीएल
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