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Nainital News: ज्योलीकोट में पेंट और पटाखों से भरे ट्रक में लगी आग

Wed, 14 Oct 2026 01:22 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 01:22 AM IST
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Fire breaks out in a truck loaded with paint and firecrackers in Jyolikot.
नैनीताल। नैनीताल-काठगोदाम मार्ग पर ज्योलीकोट में मंगलवार सुबह पेंट व पटाखों से भरे एक ट्रक में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते ट्रक में रखे पटाखे फूटने लगे। बीच सड़क पटाखों के धमाकों से अफरातफरी मच गई। चालक ने किसी तरह ट्रक से उतरकर जान बचाई।
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जानकारी के अनुसार, मनाघेर (धानाचूली) निवासी दीप सिंह बिष्ट मंगलवार सुबह पेंट, राशन व पटाखों से भरे ट्रक (यूके 04 सीबी 2466) को हल्द्वानी से द्वाराहाट की ओर ले जा रहा था। ज्योलीकोट पेट्रोल पंप से 200 मीटर नीचे स्कूल के पास अचानक ट्रक के पिछले हिस्से में आग लग गई। पीछे से आते वाहन के चालक ने दीपक को इसकी सूचना दी। तब तक ट्रक में रखे पटाखे फूटने लगे। सड़क पर पटाखों के लगातार धमाकों के कारण मौके पर मौजूद लोगों में दहशत फैल गई।
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सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन पटाखों के लगातार फूटने के कारण आग बुझाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। एहतियातन यातायात को रोककर दमकल विभाग को सूचना दी गई। हालांकि टीम के पहुंचने तक ट्रक का सामान पूरी तरह जल गया था। पुलिस ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आग को बुझा दिया था।
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दमकल नैनीताल प्रभारी जयप्रकाश ने बताया कि फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। चालक ने 17 से 18 लाख के नुकसान होने की बात कही है। आग बुझाने में पूरन, अंशु, सचिन, भीम रावत, सुमित, पुष्कर जोशी ने सहयोग किया।

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