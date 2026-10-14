हल्द्वानी: बनभूलपुरा में एक साल में 21.66 लाख की बिजली चोरी, यूपीसीएल ने 48 घंटे बाद तैयार की पूरी रिपोर्ट

हल्द्वानी शहर के बनभूलपुरा क्षेत्र में बिजली चोरी पकड़ने के बाद पूरी रिपोर्ट तैयार करने में ऊर्जा निगम को 48 घंटे से अधिक का समय लग गया। आजाद नगर, स्टेशन रोड, नई बस्ती और गांधीनगर फीडर से एक साल में 433287 यूनिट बिजली चोरी का आंकड़ा सामने आया है। इसका बिल 21.66 लाख रुपये है। नियमों के तहत 120 लोगों पर 55 लाख रुपये का जुर्माना डाला गया है।

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